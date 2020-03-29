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Факти / Україна

Нардеп Ватрас від Слуги народу заразився коронавірусом

Народний депутат від фракції Слуга народу Володимир Ватрас заразився коронавірусом Covid-19.

– Коронавірус виявлено у ще одного народного депутата. Позитивний результат тесту отримав член фракції Слуга Народу Володимир Ватрас, – заявила заступник глави фракції Слуга народу Євгенія Кравчук.

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Нардеп перебуває у Хмельницькому в інфекційній лікарні.

На засіданні фракції Слуга народу у п’ятницю його не було. Після проведення позачергового засідання 17 березня перебував на самоізоляції вдома.

Раніше Факти ICTV писали, що нардеп від фракції Слуга народу Руслан Горбенко захворів на коронавірус. Він перебуває в Олександрівській лікарні з лівостороннім запаленням легень.

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