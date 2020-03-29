Член Ради директорів Конфедерації будівельників України та екс-заступник голови Київської ОДА Олег Міщенко 29 березня помер від коронавірусу.

Він тиждень боровся з недугою, яка йшла поряд із цукровим діабетом.

Міщенко був заступником голови Київської ОДА з питань ЖКГ і будівництва з 20 грудня 2016 року до серпеня 2017 року.

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Відповідно до його електронної декларації, Міщенко зареєстрований у селі Мостище Макарівського району Київської області.

Нагадаємо, про смерть Міщенка повідомив тодішній перший заступник глави Київської ОДА Лев Парцхаладзе.