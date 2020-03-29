У Києві кількість інфікованих коронавірусом зросла до 82 осіб

У Києві на коронавірус захворіли 82 людини. Вранці 29 березня зафіксували ще 8 випадків Covid-19.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Захворіли чотири жінки віком від 20 до 40 років, 11-річна дівчинка, та троє чоловіків – від 33 до 40 років.

– Серед них – лікар приватної клініки, що оглядав інфіковану пацієнтку, яка прибула з-за кордону. Шестеро киян, які захворіли, – на самоізоляції, лікуються вдома під контролем лікарів. З позитивного – двоє киян, що мали захворювання на Covid-19, вилікувалися. Їх вже виписали з Олександрівської лікарні, – зазначив Кличко.

До речі, станом на 29 березня в Україні зафіксовано 418 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією.

Джерело: Віталій Кличко