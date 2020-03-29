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Факти / Україна

Україна перевела годинники – точний київський час

29 березня Україна перейшла на літній час. О 3.00 ночі стрілки годинника перемістилися на годину вперед – на 4.00.

Годинники в Україні переводять з 1996 року відповідно до постанови Кабміну Про порядок обчислення часу на території України.

Точний час в Україні

Київ:




Читайте: Як пережити перехід на літній час

До слова, Євросоюз з 2019 року вирішив скасувати перехід на літній і зимовий час.

Вперше переводити годинник запропонували у 1784 році. Це зробив посол США у Франції Бенджамін Франклін. Рішення було прийняте з метою економії свічок. Винахід переходу саме на літній час приписують англійцю Вільяму Уіллету.

Навіщо Україна переходить на літній час і в чому шкода – ви можете прочитати в нашому матеріалі.

Фото: Dreamstime

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