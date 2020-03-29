На Херсонщині помер 45-річний чоловік: швидкий тест виявив Covid-19

У Херсонській області чоловік із серцевою недостатністю помер у районній лікарні. Швидкий тест на коронавірус дав позитивний результат.
Директор Департаменту охорони здоров’я Херсонської ОДА Віктор Короленко повідомив, що 45-річний чоловік, який перебував у надважкому стані, помер у районній лікарні.
Швидкий тест на коронавірус дав позитивний результат.
Також відібрано матеріали для лабораторного дослідження на наявність Covid-19.
– Чекаємо на підтвердження чи спростування діагнозу.
Наразі виявляємо всіх контактних осіб, щоб у разі підтвердження діагнозу, всі служби мали змогу оперативно відреагувати, – наголосив чиновник.
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Нагадаємо, станом на 29 березня 2020 року в Україні зафіксовано 418 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією, яка зародилася у китайському місті Ухань.
За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів протягом доби підтверджено 109 позитивних результатів ПЛР-дослідження на нову коронавірусну інфекцію.