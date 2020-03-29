В Україні зафіксували 475 випадків коронавірусу, 10 з них – летальні

За даними ЦГЗ, станом на 22.00 29 березня в Україні 475 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

Також зафіксовано 10 летальних випадків від коронавірусу. Загалом шість людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі. Так, кількість померлих за останю добу зросла на одну людину.

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Зокрема, у Тенопільській області захворіли за останю добу три людини: один дорослий, у якого попередньо підозрювали Covid-19, один – медичний працівник та одна – дитина.

Нагадаємо, в Україні оновили алгоритми надання допомоги хворим на Covid-19 у домашніх умовах

Пацієнтів з легкою формою захворювання, які не мають ризику ускладнень, а також пацієнтів, що одужують та вже не потребують цілодобового нагляду лікарів, рекомендовано лікувати в домашніх умовах.