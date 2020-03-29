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Факти / Україна

В якому віці в Україні найчастіше хворіють коронавірусом – статистика

В Україні найбільше на Covid-19 хворіють люди віком від 31 до 40 років.

– Якщо розглядати вікову структуру пацієнтів з лабораторно підтвердженими випадками захворювання на Covid-19 за минулу добу, то більше захворіло людей віком від 31 до 40 років. Це 22% від загальної кількості, – заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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Також вже були зафіксовані випадки захворювання на коронавірус дітей до 10 років.

Статистика захворюваності на коронавірус за віком:

  • від 0 до 10 років – 5,4%;
  • від 11 до 20 років – 4,5%;
  • від 21 до 30 років – 12,5%;
  • від 31 до 40 років – 22,4%;
  • від 41 до 50 років – 20,4%;
  • від 51 до 60 років – 21,3%;
  • від 61 до 70 років – 11,9%;
  • від 71 до 80 років – 1,4%;
  • від 81 до 90 років – 0,2 %.

Нагадаємо, станом на 29 березня 2020 року в Україні зафіксовано 418 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією, яка зародилася у китайському місті Ухань.

Усього зафіксовано дев’ять летальних випадків, натомість п’ятеро людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

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