Жінка, яка заразила коронавірусом кілька сіл на Буковині, попросила вибачення

Жінка, яка, приїхавши з Італії, інфікувала коронавірусом кілька сіл у Чернівецькій області, попросила вибачення у своїх сусідів і благала не спалювати її дім.

Єлизавета повернулася із заробітків, де ймовірно, підхопила Covid-19. Однак, не знаючи про свій діагноз, жінка брала активну участь у громадському житті свого села Колінківці.

Вона ходила на мітинги під обладміністрацію, де жителі трьох сіл вимагали створення ОТГ, спілкувалася з головою Колінківців.

Потім виявилося, що жінка заразила не тільки своїх дітей та онуків, а ще голову села та ще 14 односельчан.

Наразі в Чернівецькій області виявлено 59 випадків коронавірусу.

А разом із Колінківцями на карантин закрили ще три села: Топорівці, Бочківці і Грозненці.

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Сама жінка вже одужала і записала відео, де пообіцяла ніколи не їздити в Італію на заробітки.

Також вона чула, що люди хочуть спалити її будинок. Вона каже, що сім’я нікуди не виходить і сидить на сумках, із документами.

– Кожну ніч мої діти, як зайченята, не сплять зі страхом, як тільки чують шарудіння у дворі, – говорить жінка.

Вдома у жінки не залишилося овочів і хліба, доїдають макарони, тому що бояться вийти на вулицю, побоюючись гніву сусідів.

– Я вас прошу, хочете розправитися – викличте мене в село, убийте, що хочете, те і зробіть, тільки залиште моїх дітей. Повірте, що жодна мама і бабуся не могла принести своїм дітям і онукам такої страшної біди. І вам не хотіла, вибачте мене, – просить Єлизавета.

Багатьох сусідів звернення жінки зворушило, вони обіцяють не чіпати родину, та й кажуть, що такої агресії, щоб підпалити будинок, у них не було.

Нагадаємо, станом на 29 березня 2020 року в Україні зафіксовано 418 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією, яка зародилася у китайському місті Ухань.

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів протягом доби підтверджено 109 позитивних результатів ПЛР-дослідження на нову коронавірусну інфекцію.