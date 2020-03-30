Під час карантину треба дотримуватися самоізоляції і за можливості не відвідувати церкви, адже навіть один інфікований може стати причиною зараження усіх людей, які перебували з ним у приміщенні.

У МОЗ радять церквам обмежити проведення богослужінь, а вірян закликають дотримуватися правил ізоляції, адже церква також є місцем скупчення людей, де може чекати небезпечний коронавірус.

Показовим став випадок у Радомишлі Житомирської області, де від коронавірусу померла 71-річна місцева жителька. Напередодні вона ходила до церкви та цілувала ікону. Після того, як стало відомо про її діагноз, приміщення церкви повністю дезінфікували, а у п’яти людей, які у той день відвідували храм, виявили Covid-19.

Але якщо все-таки виникла необхідність відвідати церкву, то треба дотримуватися правил.

Рекомендації МОЗ з відвідування церкви:

не прикладатися до ікон;

триматися на дистанції 1,5-2 м від інших людей;

не вітатися за руки, не цілуватися та не обійматися з іншими людьми.

Крім того, варто перебувати у масці та захисних рукавичках.

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Позиція церкви

У церкві вірян також закликають турбуватися про здоров’я, своє та ближніх, та не наражати один одного на небезпеку під час поширення коронавірусу.

– Як може сподіватися на Божу допомогу той, хто нехтує земними розумними засобами? Тож нехай наша любов до Бога і до ближніх спонукає нас до належного виконання тих засобів застереження від поширення хвороб, про які нам кажуть лікарі, – звернувся з проповіддю до вірян Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній 29 березня.

А настоятель УГКЦ Блаженнійший Святослав під час проповіді 25 березня подякував усім вірянам, які нині залишаються вдома.

– Нам так хочеться, щоб наш собор був завжди переповнений, але сьогодні я дякую всім за прояв громадянської та християнської свідомості. За те, що ви в цю неділю залишилися вдома і дбаєте про життя і здоров’я своє і своїх близьких, – відзначив він.

У Ватикані вірян також закликали до єдинства у складний час. Папа Римський регулярно проводить молитви онлайн.

27 березня Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій під час свого відеозвернення закликав людей бути дисциплінованими та молитися за своє здоров’я в тому місці, де вони перебувають: вдома чи в лікарні.

– Нехай Бог помагає нам, щоб ми були дисциплінованими, тому що саме дисципліна завжди потрібна, особливо коли навкруги небезпека, – побажав Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій.

Відповідальність за порушення карантину

Окрім небезпеки зараження, за порушення правил карантину людині може загрожувати штраф.

За порушення санітарних заходів поліція має право складати адміністративні протоколи за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні порушення. Це штраф – від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – до 34 тис. грн.

А за умисне зараження інших загрожує кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій наказав церквам припинити проводити служби і обряди до кінця березня задля боротьби з поширенням коронавірусу.

Джерела: МОЗ, ПЦУ, УГКЦ, УПЦ, Vatican News