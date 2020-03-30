Депутатів змусили залишити свої місця – парламент довелося кварцувати

В українському парламенті проходить позачергове засідання Верховної Ради в умовах карантину.

Всіх парламентаріїв змусили спорядитися в маски, багато хто також прийшов у гумових рукавичках.

Однак превентивні заходи раз у раз порушували. Заступник глави парламенту Руслан Стефанчук буквально кожні хвилин 10-15 робив зауваження різним депутатам, які знімали маски.

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Ті, в свою чергу, бунтували, бо їм вони заважають розмовляти.

О 19.30 засідання Ради зупинили, через необхідність проведення кварцування зали.

Парламент розглядає поправки до закону про ринок землі. Раніше депутати уже ухвалили так званий банківський закон та призначили міністрів охорони здоров’я та фінансів.

Раніше Факти ICTV писали, що президент України Володимир Зеленський зняв медичну маску під час виступу перед народними депутатами у Верховній Раді.