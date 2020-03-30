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Факти / Україна / Суспільство

Для лікування хворих на коронавірус визначено понад 240 лікарень – Ляшко

В Україні визначено лікарні першої хвилі, які прийматимуть хворих на коронавірус.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Понад 240 лікарень призначені для прийому хворих з коронавірусною інфекцією. Однак до них можуть додаватися й інші заклади.

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Віктор Ляшко зауважив, що на випадок масового надходження хворих на коронавірус вчора біля цих лікарень були розгорнуті намети для санітарного сортування.

– Саме в цих наметах будуть проводити сортування, і в стаціонари, які надалі стануть ізолятором, будуть запускатися тільки особи з коронавірусною хворобою. Всі інші хворі будуть сортуватися в наметах, за межами стаціонару. Це дозволить запобігти внутрішньолікарняному інфікуванню і відсортовувати легких і важких хворих, – сказав Ляшко.

До речі, лікарні в Україні використовують нові підходи під час лікування хворих на коронавірус, які Міністерство охорони здоров’я оновило.

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