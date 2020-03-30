Економічна криза в Україні: Шмигаль назвав два сценарії

Україна повинна співпрацювати з міжнародними партнерами, щоб перемогти епідемію коронавірусу та її наслідки.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Прем’єр підкреслив, що в України є два сценарії розвитку співпраці з міжнародними партнерами. Один з них – прийняття двох законів (Закон Про ринок землі і Закон Про регулювання банківської сфери – Ред.) і отримання грошей від МВФ, а другий – економічна криза і велика ймовірність дефолту.

Читайте: Зеленський зняв маску в Раді та закликав голосувати депутатів

За його словами, Україна зараз співпрацює з МВФ, Євросоюзом, Світовим банком і Банком реконструкції та розвитку.

Шмигаль зазначив, що Україна повинна допомогти пенсіонерам, безробітним і бізнесу, який зазнає великих збитків через карантин.

Нагадаємо, 30 березня нардепи 267 голосами підтримали в першому читанні і за основу законопроект №2571-д Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.