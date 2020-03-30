Голова Запорізької ОДА Самардак захворів на коронавірус

В очільника Запорізької ОДА Григорія Самардака виявили коронавірус Covid-19.
Про це повідомили на сайті відомства.
Зараз чиновник перебуває під наглядом сімейного лікаря.
Читайте: Не всі регіони України можуть проводити ПЛР-тестування – Ляшко
– Григорій Самардак звертається до усіх мешканців області з побажанням міцного здоров’я, перш за все, та проханням відповідально поставитися до вжитих в країні і в області карантинних заходів. Він також дякує лікарям, які сьогодні надають допомогу мешканцям області, – йдеться у повідомленні.
Родина Самардака зараз знаходиться у самоізоляції.
Нагадаємо, від Covid-19 помер екс-заступник глави Київської ОДА Олег Міщенко.
Джерело: Запорізька ОДА
Фото: Григорій Самардак
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==