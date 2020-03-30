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Голова Запорізької ОДА Самардак захворів на коронавірус

В очільника Запорізької ОДА Григорія Самардака виявили коронавірус Covid-19.

Про це повідомили на сайті відомства.

Зараз чиновник перебуває під наглядом сімейного лікаря.

Читайте: Не всі регіони України можуть проводити ПЛР-тестування – Ляшко

– Григорій Самардак звертається до усіх мешканців області з побажанням міцного здоров’я, перш за все, та проханням відповідально поставитися до вжитих в країні і в області карантинних заходів. Він також дякує лікарям, які сьогодні надають допомогу мешканцям області, – йдеться у повідомленні.

Родина Самардака зараз знаходиться у самоізоляції.

Нагадаємо, від Covid-19 помер екс-заступник глави Київської ОДА Олег Міщенко.

Джерело: Запорізька ОДА

Фото: Григорій Самардак

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