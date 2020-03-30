Інцидент в Борисполі: туристи зобов’язані проходити двотижневу обсервацію

В Україні обсервация стає необхідністю. У зв`язку з пандемією коронавірусу в світі громадяни зобов’язані виконувати належні процедури, а влада їх регламентувати.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи інцидент в аеропорту Бориспіль.

– Я закликаю громадян відповідально ставитися не тільки до свого здоров’я, але і до здоров’я інших. Та, безумовно, влада повинна створювати також належні процедури, яких громадяни зобов’язані дотримуватися в цей складний період, – сказав Кулеба.

Також він додав, що українець готовий знехтувати громадським інтересом і процедурами, щоб сісти в таксі і поїхати додому.

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– Міністерство охорони здоров’я визначило вимоги до установ обсервації і вчора уряд прийняв постанову, яка зобов’язує громадян проходити двотижневу обсервацію після повернення в Україну. По суті, це потенційний розгін вірусу з супер швидкістю, – підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, частина українських туристів, які прилетіли в Бориспіль із Балі, відмовляються відправитися на обсервацію і продовжують знаходиться в літаку вже більше восьми годин.