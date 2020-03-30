Скільки в Україні випадків коронавірусу 30.03.2020 - статистика МОЗ

Станом на 30 березня 2020 року в Україні зафіксовано 480 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією, яка зародилася у китайському місті Ухань.
11 людей померло, а шестеро одужали.
За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, протягом доби підтверджено 62 позитивні результати ПЛР-дослідження на нову коронавірусну інфекцію.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 23 випадки;
- Волинська область — 2 випадки;
- Дніпропетровська область — 8 випадків;
- Донецька область — 6 випадків;
- Житомирська область — 5 випадків;
- Закарпатська область — 1 випадок;
- Запорізька область — 11 випадків;
- Івано-Франківська область — 41 випадок;
- Кіровоградська область — 4 випадки;
- Київ — 102 випадки;
- Київська область — 49 випадків;
- Львівська область — 6 випадків;
- Луганська область — 2 випадки;
- Одеська область — 8 випадків;
- Полтавська область — 1 випадок;
- Рівненська область — 11 випадків;
- Сумська область — 9 випадків;
- Тернопільська область — 60 випадків;
- Харківська область — 1 випадок;
- Херсонська область — 1 випадок;
- Хмельницька область — 2 випадки;
- Чернівецька область — 75 випадків;
- Черкаська область — 50 випадків;
- Чернігівська область — 2 випадки.
Нагадаємо, на сайті Верховної Ради України з’явилися два проекти постанови №3281 та №3283, де йдеться про звільнення двох міністрів: очільника МОЗ Іллі Ємця та глави Мінфіну Ігоря Уманського.