Скільки в Україні випадків коронавірусу 30.03.2020 - статистика МОЗ

Станом на 30 березня 2020 року в Україні зафіксовано 480 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією, яка зародилася у китайському місті Ухань.

11 людей померло, а шестеро одужали.

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, протягом доби підтверджено 62 позитивні результати ПЛР-дослідження на нову коронавірусну інфекцію.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 23 випадки;

Волинська область — 2 випадки;

Дніпропетровська область — 8 випадків;

Донецька область — 6 випадків;

Житомирська область — 5 випадків;

Закарпатська область — 1 випадок;

Запорізька область — 11 випадків;

Івано-Франківська область — 41 випадок;

Кіровоградська область — 4 випадки;

Київ — 102 випадки;

Київська область — 49 випадків;

Львівська область — 6 випадків;

Луганська область — 2 випадки;

Одеська область — 8 випадків;

Полтавська область — 1 випадок;

Рівненська область — 11 випадків;

Сумська область — 9 випадків;

Тернопільська область — 60 випадків;

Харківська область — 1 випадок;

Херсонська область — 1 випадок;

Хмельницька область — 2 випадки;

Чернівецька область — 75 випадків;

Черкаська область — 50 випадків;

Чернігівська область — 2 випадки.

Нагадаємо, на сайті Верховної Ради України з’явилися два проекти постанови №3281 та №3283, де йдеться про звільнення двох міністрів: очільника МОЗ Іллі Ємця та глави Мінфіну Ігоря Уманського.