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Факти / Україна / Суспільство

Кількість інфікованих коронавірусом в Україні зросла до 480 осіб

Станом на 30 березня 2020 року в Україні зафіксовано 480 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією, яка зародилася у китайському місті Ухань.

11 людей померло, а шестеро одужали.

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, протягом доби підтверджено 62 позитивні результати ПЛР-дослідження на нову коронавірусну інфекцію.

Скільки в Україні випадків коронавірусу 30.03.2020 - статистика МОЗ

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 23 випадки;
  • Волинська область — 2 випадки;
  • Дніпропетровська область — 8 випадків;
  • Донецька область — 6 випадків;
  • Житомирська область — 5 випадків;
  • Закарпатська область — 1 випадок;
  • Запорізька область — 11 випадків;
  • Івано-Франківська область — 41 випадок;
  • Кіровоградська область — 4 випадки;
  • Київ — 102 випадки;
  • Київська область — 49 випадків;
  • Львівська область — 6 випадків;
  • Луганська область — 2 випадки;
  • Одеська область — 8 випадків;
  • Полтавська область — 1 випадок;
  • Рівненська область — 11 випадків;
  • Сумська область — 9 випадків;
  • Тернопільська область — 60 випадків;
  • Харківська область — 1 випадок;
  • Херсонська область — 1 випадок;
  • Хмельницька область — 2 випадки;
  • Чернівецька область — 75 випадків;
  • Черкаська область — 50 випадків;
  • Чернігівська область — 2 випадки.

Нагадаємо, на сайті Верховної Ради України з’явилися два проекти постанови №3281 та  №3283, де йдеться про звільнення двох міністрів: очільника МОЗ Іллі Ємця та глави Мінфіну Ігоря Уманського.

Джерело: МОЗ

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