Станом на 03.00 понеділка у світі зафіксували 703 734 випадків зараження коронавірусом, померли 33 210 осіб, одужали понад 146 тисяч, повідомила газета South China Morning Post.

За даними американського університету Джона Гопкінса, кількість інфікованих у світі склала 720 117.

Коронавірус у світі

Сумне лідерство за кількістю хворих тримають США, де зафіксовано 136 880 інфікованих і 2 409 смертних випадків.

У Європі лідером за кількістю заражень залишається Італія, в якій 10 779 жертв інфекції та 97 689 хворих.

У материковому Китаї за минулу добу зареєстровано 31 новий випадок зараження коронавірусом, 30 із них – у людей, які прибули з-за кордону.

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Коронавірус в Україні

Станом на 30 березня в Україні 475 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 10 померли і 6 вилікувалися.

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Джерело: South China Morning Post