Коронавірус у Львові: медикам додатково виплатять по 10 тис. грн

У Львові виплачуватимуть додатково по 10 тис. грн усім лікарям та медсестрам, які працюватимуть з хворими на Covid-19, повідомив мер міста Андрій Садовий, наголосивши, що підпише 30 березня розпорядження, яким перерозподіляє фінансування зарплат в органах влади.

– Доплату робимо, незалежно від того – це лікарня міського підпорядкування чи обласного. Головні лікарні повинні подати списки, – додав він.

Окрім того, за його словами, збільшать премії комунальникам, які забезпечуватимуть життєдіяльність міста в умовах карантину (штаб, двірники, працівники служби ритуальних послуг, водії громадського транспорту, соціальні працівники, які зараз носять продукти старшим людям, аварійні служби).

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– Для всіх інших працівників премії скасовуються. Своїм розпорядженням також відмовляюсь від будь-яких преміювань на весь час карантину, – підсумував Садовий.

До слова, в Україні не госпіталізуватимуть людей з коронавірусом, які переносять захворювання в легкій формі.

Джерело: Андрій Садовий