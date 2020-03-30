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Факти / Україна

МОЗ увів нові підходи до лікування Covid-19 – Ляшко

Лікарні в Україні використовують нові підходи під час лікування хворих на коронавірус, які Міністерство охорони здоров’я оновило в суботу, 28 березня.

Зараз експертна група, створена міністерством, вивчає досвід медиків Італії, Франції та Китаю, щоб до середи запропонувати ще більш нові підходи до надання допомоги, заявив заступник міністра охорони здоров’я і головного санітарного лікаря Віктор Ляшко.

– Якщо бачимо, що немає інших варіантів врятувати життя, то лікарю необхідно надати юридичну можливість використовувати лікарські засоби поза протоколом лікування, – зазначив він.

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Ляшко також додав, що на сайті Національної служби здоров’я є список із 240 лікарень так званої “першої хвилі”, куди прийматимуть хворих на коронавірус.

До слова, в Україні не госпіталізуватимуть людей з коронавірусом, які переносять захворювання в легкій формі.

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