На Одещині зафіксували ще один випадок коронавірусу

Житель міста Южне Одеської області захворів на коронавірус.
Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций.
– Чоловік 1974 року народження повернувся із закордонної подорожі та відчув себе зле. Дистанційно звернувся до сімейного лікаря, а пізніше був госпіталізований, – каже Куций.
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Коло контактних осіб встановлено, це 37 осіб. Усі вони мають самоізолюватися.
Нагадаємо, в Одеській області, до випадку із чоловіком із Южного, зафіксували чотири випадки захворювання на коронавірус Covid-19.
Джерело: Максим Куций
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