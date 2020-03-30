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На Одещині зафіксували ще один випадок коронавірусу

Житель міста Южне Одеської області захворів на коронавірус.

Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций.

– Чоловік 1974 року народження повернувся із закордонної подорожі та відчув себе зле. Дистанційно звернувся до сімейного лікаря, а пізніше був госпіталізований, – каже Куций.

Читайте: У Рівненській області померла жінка з підозрою на Covid-19, її онук у реанімації

Коло контактних осіб встановлено, це 37 осіб. Усі вони мають самоізолюватися.

Нагадаємо, в Одеській області, до випадку із чоловіком із Южного, зафіксували чотири випадки захворювання на коронавірус Covid-19.

Джерело: Максим Куций

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