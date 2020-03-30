На Тернопільщині медсестри звільняються через коронавірус

У Тернопільській області кілька медсестер звільнилися після того, як 25 медиків заразилися коронавірусом.

Заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь заявив, незабаром в регіоні може виникнути нестача медперсоналу, однак поки медиків досить.

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– Кілька заяв написано на звільнення. Вони, мабуть, будуть звільнені, якщо вони не хочуть працювати, і будуть прийняті на роботу інші. Працюють десять лікарів, які задіяні в лікарні, переобладнаній в інфекційний госпіталь, і приблизно 15 медсестер, – зазначив Дронь.

Раніше Факти ICTV писали, що 30 березня в Білій Церкві від ускладнень коронавірусу помер 46-річний чоловік.

Чоловік працював лікарем-судмедекспертом. Імовірно, він був інфікований коронавірусом під час поїздки за кордон.

Джерело: Громадське