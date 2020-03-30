Станом на 30 березня у Києві виявили 102 хворих на коронавірус. Це найбільший зафіксований показник на території України.

Мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу закликав не вірити у стереотип, що на коронавірус хворіють лише люди похилого віку.

– У Києві коронавірус виявили у двох дітей.

За словами Кличка, у столиці хворим переважно більше 30 років і деякі з них перебувають у тяжкому стані в палатах інтенсивної терапії.

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Статистка поширення коронавірусу за районами:

Печерський – 27;

Солом’янський – 16;

Голосіївський – 14;

Дарницький – 13;

Святошинський – 8;

Шевченківський – 7;

Оболонський – 6;

Подільський – 5;

Дніпровський – 2.

Нагадаємо, станом на 10.00 30 березня в Україні зафіксовано 480 випадків коронавірусу, з них – 11 летальних, 6 пацієнтів одужали. Загалом за добу виявили 62 нових випадки.