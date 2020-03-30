Станом на 30 березня у Києві виявили 102 хворих на коронавірус. Це найбільший зафіксований показник на території України.
Мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу закликав не вірити у стереотип, що на коронавірус хворіють лише люди похилого віку.
– У Києві коронавірус виявили у двох дітей.
За словами Кличка, у столиці хворим переважно більше 30 років і деякі з них перебувають у тяжкому стані в палатах інтенсивної терапії.
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Статистка поширення коронавірусу за районами:
- Печерський – 27;
- Солом’янський – 16;
- Голосіївський – 14;
- Дарницький – 13;
- Святошинський – 8;
- Шевченківський – 7;
- Оболонський – 6;
- Подільський – 5;
- Дніпровський – 2.
Нагадаємо, станом на 10.00 30 березня в Україні зафіксовано 480 випадків коронавірусу, з них – 11 летальних, 6 пацієнтів одужали. Загалом за добу виявили 62 нових випадки.