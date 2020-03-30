PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Інфографіка

Найбільше хворіють 30+ та у Печерському районі: статистика коронавірусу у Києві

Станом на 30 березня у Києві виявили 102 хворих на коронавірус. Це найбільший зафіксований показник на території України.

Мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу закликав не вірити у стереотип, що на коронавірус хворіють лише люди похилого віку.

– У Києві коронавірус виявили у двох дітей.

За словами Кличка, у столиці хворим переважно більше 30 років і деякі з них перебувають у тяжкому стані в палатах інтенсивної терапії.

Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Статистка поширення коронавірусу за районами: 

  • Печерський – 27;
  • Солом’янський – 16;
  • Голосіївський – 14;
  • Дарницький – 13;
  • Святошинський – 8;
  • Шевченківський – 7;
  • Оболонський – 6;
  • Подільський – 5;
  • Дніпровський – 2.

Статистика поширення коронавірусу Києвом

Нагадаємо, станом на 10.00 30 березня в Україні зафіксовано 480 випадків коронавірусу, з них – 11 летальних, 6 пацієнтів одужали. Загалом за добу виявили 62 нових випадки.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка