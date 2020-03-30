Опалення у Києві можуть вимкнути вже на кінець тижня.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.
– Якщо прогноз не зміниться – наприкінці цього тижня ми будемо відключати опалення, – зазначив Кличко.
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Міський голова підкреслив, що опалення можна вимкнули лише тоді, коли середня добова температура становитиме не нижче +8 градусів.
– За прогнозами до четверга передбачається мінусова температура, – додав Віталій Кличко.
Нагадаємо, у Києві завершення опалювального сезону відклали через зниження температури.
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