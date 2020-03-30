30 березня від ускладнень коронавірусу в Білій Церкві помер 46-річний чоловік.

Про це повідомив мер міста Геннадій Дикий.

За його словами, чоловік працював лікарем-судмедекспертом. Імовірно, він був інфікований коронавірусом під час поїздки за кордон.

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Дикий розповів, що лікаря доставили в лікарню у важкому стані – його легені майже не працювали. Чоловіка підключили до апарату штучної вентиляції легенів, але врятувати його не вдалося.

Це перший зафіксований випадок смерті в Київській області.

Мер додав, що в Білій Церкві перебувають вісім пацієнтів з коронавірусом, один з них у важкому стані. У решти стан задовільний.

Встановлено 97 осіб, які контактували з хворими. Вони перебувають під наглядом лікарів первинної медико-санітарної допомоги.

Нагадаємо, в пологовому будинку в Білій Церкві жінка з коронавірусом народила дитину. Перші два тести показали у 38-річної жінки негативний результат, але після того, як кров відправили на аналіз до Києва – Covid-19 підтвердився.

Жінка перебувала на дев’ятому місяці вагітності і була направлена в пологовий будинок в Ворзелі. Коли був виявлений коронавірус, її перенаправили в Білу Церкву, а пологовий будинок закрили на карантин.