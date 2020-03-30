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Факти / Україна / Суспільство

Рада дозволила лікувати коронавірус експериментальними препаратами

Верховна Рада дозволила методи лікування і профілактики коронавірусу Covid-19, які практикують у ЄС або США.

Рішення ухвалили на позачерговому засіданні 30 березня.

Згідно із законопроектом №3275, до хворих на коронавірус можуть застосовуватися методи лікування, якщо вони були вже допущені офіційним органом Сполучених Штатів Америки, країн-членів Європейського Союзу.

Також допускаються методи лікування, які дозволені у Великій Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канаді, Китаю та Ізраїлі.

Читайте: Позачергове засідання Ради 30 березня: усі ухвалені закони (СПИСОК)

Таким чином, лікарі можуть використовувати ліки та методи лікування, які ще не пройшли ліцензування в Україні. Призначатиме лікування міністерство охорони здоров’я України.

Крім того, законопроект дозволить прискорити процедуру реєстрації ліків.

Нагадаємо, депутати сьогодні звільнили Іллю Ємця з посади міністра охорони здоров’я України. Він очолював відомство 24 дні.

Джерело: Верховна Рада

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