Рада дозволила судам проводити засідання онлайн

Верховна Рада дозволила проводити засідання в українських судах в режимі онлайн на час карантину.

Про це йдеться у законопроекті № 3276, за який проголосували депутати на позачерговому засіданні 30 березня.

– Ми гарантуємо дотримання прав, свобод та інтересів осіб у кримінальних провадженнях на період карантину, – йдеться у заяві парламентської фракції Слуга Народу.

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Документом передбачається:

судове засідання може відбуватися в режимі відеоконференції за рішенням суду;

розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в онлайн-режимі – лише за згоди підозрюваного (обвинуваченого);

якщо в конкретному суді неможливо визначити слідчого суддю для розгляду клопотання, його може бути передано до іншого суду;

якщо суддя не може розглянути клопотання про обрання або ж продовження запобіжного заходу – тримання під вартою, воно може бути передано на розгляд до іншого судді;

участь захисника у судовому засіданні на час карантину забезпечується відповідно до вимог чинного КПК.

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада зібралась на позачергове засідання. За годину роботи встигли проголосувати сім законопроектів. Також звільнили із посади міністра охорони здоров’я Іллю Ємця.

Джерело: Слуга Народу