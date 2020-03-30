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Рада відхилила кандидатури на міністрів фінансів та охорони здоров’я

Верховна Рада України відхилила призначення Сергія Марченка міністром фінансів.

За призначення Марченка проголосували 223 народних депутата при необхідних 226.

Також Рада відхилила призначення Максима Степанова міністром охорони здоров’я.

До речі, в понеділок, 30 березня, Рада звільнила з посади міністра фінансів Ігоря Уманського.

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