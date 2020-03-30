Що таке дефолт, хто його оголошує, та що значить для держави

Пандемія коронавірусу, зміна уряду, всеукраїнський карантин та підвищення курсу долара. На цьому тлі знову активізувались розмови про можливий дефолт України.

Дефолт оголошують тоді, коли країна не може розрахуватися зі своїми боргами вчасно і в повному обсязі.

– У такому випадку відбуваються переговори з кредиторами про те, щоб списати частину боргу, а частину — перенести на пізніший термін. У найгіршому випадку країна просто відмовляється платити за боргами, – пояснюює Ілона Сологуб, директор з політико-економічних досліджень Київської школи економіки.

Читайте: Економічна криза: як Україні уникнути дефолту та які втрати принесе коронавірус

Хто оголошує дефолт

Міністерство фінансів. Вони починають переговори із зовнішніми кредиторами та пропонують домовитися про перенесення термінів чи зміну умов погашення боргу.

Наслідки дефолту

Падає курс національної валюти, тому що знижується приплив інвестицій. Частина інвесторів намагаються вивести свої дивіденди або відмовляються від них.

Країна запозичує в інших країн чи МВФ, щоб покрити дефіцит бюджету. Якщо відбувається дефолт, то треба скорочувати бюджетний дефіцит. Тобто підвищувати надходження або зменшувати видатки.

Досвід України

Україна пережила дефолт у 1998 році, коли економічна криза вдарила по гривні.

– До 1998-му курс був близько двох гривень за долар, потім став п’ять гривень за долар. Тобто економічна криза призвела до значної девальвації. Тоді в Україну прийшов МВФ і ми провели певні реформи, – каже Сологуб

Як писали Факти ICTV, якщо депутати не будуть голосувати потрібні закони, дефолт накриє Україну. Про це заявив з трибуни президент Володимир Зеленський 30 березня на позачерговому засіданні Верховної Ради.

Пізніше прес-секретар президента Юлія Мендель заявила, що українська влада не розглядає дефолт, бо розраховує на домовленості з Міжнародним валютним фондом щодо збільшення фінансування.

Джерело: Київська школа економіки