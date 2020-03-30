Снайпер застрелив українського бійця на Донбасі

Один український військовий загинув унаслідок обстрілу з боку бойовиків на Донбасі.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції об’єднаних сил.

– На одній із позицій, що на Донеччині, від ворожого снайперського вогню загинув військовослужбовець Збройних сил України, – йдеться у повідомленні.

У Луганській області, внаслідок ворожого обстрілу із мінометів калібру 82 мм, осколкове поранення дістав один український захисник. Його оперативно евакуювали.

Читайте: На Донбасі окупанти поранили двох українських військових

Для придушення вогню противника армія застосувала наявне озброєння. Втрати ворога уточнюють.

Як писали Факти ICTV, 28 березня бойовики обстріляли прифронтову Авдіївку на Донеччині. Кулю в ногу дістала 65-річна жінка, яка йшла вулицею.