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Факти / Україна / Суспільство

Снайпер застрелив українського бійця на Донбасі

Один український військовий загинув унаслідок обстрілу з боку бойовиків на Донбасі.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції об’єднаних сил.

– На одній із позицій, що на Донеччині, від ворожого снайперського вогню загинув військовослужбовець Збройних сил України, – йдеться у повідомленні.

У Луганській області, внаслідок ворожого обстрілу із мінометів калібру 82 мм, осколкове поранення дістав один український захисник. Його оперативно евакуювали.

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Для придушення вогню противника армія застосувала наявне озброєння. Втрати ворога уточнюють.

Як писали Факти ICTV, 28 березня бойовики обстріляли прифронтову Авдіївку на Донеччині. Кулю в ногу дістала 65-річна жінка, яка йшла вулицею.

Джерело: Штаб ООС

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