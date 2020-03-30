Цілепокладання та планування: курс Персональна ефективність

Результати дослідження, проведеного у Гарвардському університеті (Harvard University) та Стенфордському дослідницькому інституті (Stanford Research Institute) показали, що 85% успіху людини у сучасному світі залежить від так званих м’яких навичок (soft skills) і тільки 15% від професійних твердих навичок (hard skills).

Як же отримати м’які навички, яким не вчать у школах та університетах? Сайт Факти ICTV та Асоціація інноваційної та цифрової освіти в рамках реалізації соціального проекту Освітній хаб міста Києва надає можливість безкоштовно оволодіти навичками ХХІ століття кожному українцю, незалежно від свого віку.

Курс Персональна ефективність, навичка Цілепокладання та планування

Де знайти мотивацію, якщо не знаєш, чого хочеш? Для того, щоб залишатися енергійним, цілеспрямованим та вмотивованим, необхідно правильно ставити мету та бачити результати її реалізації. Ця навичка допоможе вам набути впевненості в собі та отримувати задоволення від роботи.

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Якщо ви хочете продовжити опановувати навичку Цілепокладання і планування – заходьте на портал соціального проекту Освітній хаб міста Києва: територія нових можливостей для кожного eduhub.in.ua.

Тут ви абсолютно безкоштовно, за інноваційною моделлю змішаного навчання (blended learning), в якій ефективно поєднується онлайн-навчання із практичними тренінгами, зможете набути цю та багато інших корисних навичок, які допоможуть вам отримати роботу своєї мрії, відкрити власну справу, покращити взаєморозуміння із близькими та друзями і просто відчути себе щасливою та успішною людиною.

Нагадаємо, раніше ми писали, як керувати власними емоціями.