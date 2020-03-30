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Факти / Україна

У Броварах від коронавірусу вилікувалася 21-річна дівчина

У Броварах 21-річна дівчина вилікувалася від коронавірусу.

Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко.

– Сьогодні прийшов результат повторного ПЛР-тесту на коронавірус 21-річної дівчини, яка проходила лікування в інфекційному відділенні ББКЛ. Другий тест також виявився негативним. Можемо говорити про перший випадок одужання від Covid – 19 в Броварах, – сказав він.

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Сапожко додав, що станом на 30 березня в Броварах зафіксований один випадок інфікування коронавірусом – це чоловік, який повернувся з відпустки в Єгипті.

За словами мера, він також йде на поправку.

Нагадаємо, перший випадок коронавірусу в Броварах зафіксований 24 березня. Відомо, що мова йшла про 21-річну дівчину. Її стан медики оцінювали як середньої тяжкості.

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