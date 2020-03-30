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Факти / Україна

У Чернівцях від коронавірусу помер чоловік

30 березня через коронавірус у Чернівцях помер 84-річний чоловік. Пацієнт перебував у Чернівецькій міській лікарні №1.

Пенсіонер з підозрою на коронавірус потрапив до лікарні ввечері 25 березня у важкому стані. Його відразу госпіталізували в реанімацію. Чоловік перебував на неінвазивній вентиляції легенів.

27 березня у нього підтвердився діагноз коронавірусу. 30 березня пенсіонер помер.

Читайте: Карантин в Україні: усе, що потрібно знати, та останні новини

Нагадаємо, у Чернівцях троє хворих на Covid-19 перебувають у важкому стані.

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