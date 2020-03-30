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Факти / Україна / Суспільство

У Києві кількість хворих на коронавірус зросла до 102 осіб

Станом на 12.00 30 березня у Києві зафіксовано 102 хворих на коронавірус.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

– За минулу добу підтвердили 20 лабораторних випадків.

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Серед хворих – 11 жінок віком від 20 до 61 року і 9 чоловіків від 29 до 71 років.

– Чотири особи – це сімейне коло, які заразилися від сім’ї.

Також двоє пацієнтів вже вилікувались і їх вже виписали з Олександрівської лікарні.

Нагадаємо, станом на 10.00 30 березня в Україні зафіксовано 480 випадків коронавірусу, з них – 11 летальних, 6 пацієнтів одужали. Загалом за добу виявили 62 нових випадки.

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