Станом на 12.00 30 березня у Києві зафіксовано 102 хворих на коронавірус.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.
– За минулу добу підтвердили 20 лабораторних випадків.
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Серед хворих – 11 жінок віком від 20 до 61 року і 9 чоловіків від 29 до 71 років.
– Чотири особи – це сімейне коло, які заразилися від сім’ї.
Також двоє пацієнтів вже вилікувались і їх вже виписали з Олександрівської лікарні.
Нагадаємо, станом на 10.00 30 березня в Україні зафіксовано 480 випадків коронавірусу, з них – 11 летальних, 6 пацієнтів одужали. Загалом за добу виявили 62 нових випадки.
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