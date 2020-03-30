У лікаря з Луцька після смерті виявили коронавірус

У лікаря-гінеколога Волинської клінічної лікарні, який помер 29 березня, після смерті підтвердили коронавірус.

Про лабораторні дослідження на коронавірус родичам нібито стало відомо вже тоді, коли тіло покійного віддали для поховання й воно перебувало у нижньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору.

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Проте у прес-службі Волинської ОДА запевнили, що на момент, коли тіло покійного віддавали родичам, уже було відомо, що коронавірус підтвердився й рідним померлого про це повідомили.

Також їм пояснили, що вони відповідальні за дотримання відповідних санітарних норм під час поховання.

Раніше Факти ICTV писали, що 30 березня в Білій Церкві від ускладнень коронавірусу помер 46-річний чоловік.

Чоловік працював лікарем-судмедекспертом. Імовірно, він був інфікований коронавірусом під час поїздки за кордон.

Джерело: ВолиньPost