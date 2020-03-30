У масках і без: депутати заблокували засідання Ради

Позачергове засідання Верховної Ради довелося перервати, щоб провести кварцування. Після того, як депутати повернулися в зал, заступник голови парламенту Руслан Стефанчук запропонував продовжити голосування за поправки до закону про ринок землі.

Однак більшості нардепів у залі ця ідея не сподобалася. Вони почали вимагати, щоб Стефанчук провів повторну реєстрація парламентаріїв, бо в залі їх немає, а картки знаходяться на місцях. У залі не перебували необхідні для голосування 226 нардепів.

У свою чергу, Стефанчук зазначив, що реєстрація проводиться на початку пленарного засідання.

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Це викликало скандал, нардепи почали бунтувати, а багато хто навіть зняв маску, щоб докричатися до заступника голови Ради.

Переговори на підвищених тонах закінчилися тим, що депутати продовжили обговорювати правки до закону про ринок землі.

Раніше Факти ICTV писали, що о 19.30 засідання Ради зупинили, через необхідність проведення кварцування зали.

Парламент розглядає поправки до закону про ринок землі. Раніше депутати уже ухвалили так званий банківський закон та призначили міністрів охорони здоров’я та фінансів.