30 березня в Рівненській області померла жінка, у якої підозрювали коронавірус.

Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

29 березня пізно ввечері 59-річна мешканка села Тинне потрапила до Сарненської лікарні разом з онуком.

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Жінка померла вночі, а її онук зараз перебуває в реанімації.

Експрес-тести на коронавірус показали негативний результат, але їх біологічні зразки перевірять за допомогою ПЛР-тестів.

Нагадаємо, 28 березня на Рівненщині померла 58-річна жінка, у якої виявили коронавірусну інфекцію.