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Факти / Україна / Суспільство

Уряд допоможе жителям ОРДЛО із засобами захисту від коронавірусу

Україна проситиме міжнародні організації відправити в окремі райони Донецької і Луганської областей гуманітарні конвої з засобами захисту від коронавірусу.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Він наголосив, що Україна своїх громадян не кидає і буде піклуватися про них.

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– Згідно з Конституцією, кожен громадянин України підлягає захисту. Наше завдання-забезпечити всіх громадян України тестами, захисними масками, медичною допомогою – всім, що необхідно.

Зокрема, звичайно, і наших громадян, які проживають на тимчасово окупованій території, – зазначив Рєзніков.

До слова, на окупованих територіях Донеччини та Луганщини зафіксовано близько 800 пацієнтів зі скаргами на ГРВІ.

Близько 150 із них було госпіталізовано з підозрою на пневмонію. Серед них – діти 11 і 13 років.

Джерело: РБК-Україна

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