В Україні впав попит на іноземну валюту

Нацбанку 30 березня не доводилося продавати валюту з резервів для стримання курсу валют.

Про це повідомляють в Національному банку України.

– Як і минулого тижня, ринок балансувався без нашої участі близько позначки 28 грн за долар. Попит і пропозиція валюти з боку бізнесу в цілому врівноважені, – відзначають в Нацбанку.

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Попит на валюту впав і серед громадян. Українці почали продавати валюти більше, ніж купувати.

Офіційний курс долара 30 березня знизився з 28,18 грн до 28,06 грн.

Економіка України краще готова до кризи, ніж було 10 років тому. Про це заявив заступник глави Національного банку України Дмитро Сологуб.