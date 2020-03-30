В Україні зафіксували 548 випадків коронавірусу, 13 людей померли

В Україні станом на 22.00 30 березня зафіксували 548 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

Померли від коронавірусу 13 людей. Загалом 8 людей вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

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Зокрема, в Одесі зафіксували ще два позитивних результати дослідження на Covid-19. Діагноз підтверджений у 73-річної одеситки і 60-річного жителя села Нерубайське. Зазначається, що обидва пацієнта не були за кордоном.

На Тернопільщині зафіксували 78 випадків Covid-19, зокрема одна людина померла у Монастириському районі.

Раніше Факти ICTV писали, що 30 березня в Білій Церкві від ускладнень коронавірусу помер 46-річний чоловік.

Чоловік працював лікарем-судмедекспертом. Імовірно, він був інфікований коронавірусом під час поїздки за кордон.