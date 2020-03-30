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Факти / Україна / Суспільство

В Україну з Південної Кореї доставили 100 тис. ПЛР-тестів для діагностики коронавірусу

30 березня з міста Сеул Республіки Кореї в Україну прибув літак зі 100 тис. ПЛР-тестів для виявлення Covid-19.

З ініціативи Офісу президента вантаж доставили в Україну.

ПЦР-тесты

Після проходження митних процедур з оформлення тест-системи доставлять в інфекційні лабораторії всіх областей країни, які мають належні умови для зберігання.

Читайте: ПЛР або експрес: як відбувається тест на коронавірус і чи можна його купити

Набір тест-системи компанії SolGent містить усі необхідні компоненти для полімеразної ланцюгової реакції. Тестування триває від 105 до 120 хвилин.

Нагадаємо, станом на 30 березня в Україні зафіксовано 480 випадків Covid-19. Від коронавірусу померло 11 осіб, а одужало – 6.

Раніше Факти ICTV писали, що МОЗ увів нові підходи до лікування Covid-19.

На сайті Національної служби здоров’я є список із 240 лікарень “першої хвилі”, куди прийматимуть хворих на коронавірус.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс Президента

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