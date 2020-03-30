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Факти / Україна / Політика

Верховна Рада: онлайн-трансляція засідання 30 березня

Пряму онлайн-трансляцію засідання Верховної Ради IX скликання 30 березня можна дивитися онлайн на сайті Факти ICTV.

Народні депутати планують розглянути крім питань, пов’язаних із кадровими перестановками у Кабінеті міністрів, також низку законопроектів, в тому числі, щодо боротьби з коронавірусом.

Також на позачерговому засіданні буде проголосовано законопроект про внесення змін до держбюджету України на 2020 рік.

Читайте: Коронавірус, Кабмін і бюджет 2020: порядок денний Ради на 30 березня

Народні обранці зберуться в сесійній залі Ради о 14.00.


Нагадаємо, перед позачерговим засіданням Ради 30 березня президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівниками парламентських фракцій.

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