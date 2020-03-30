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Факти / Україна

Я боротимусь за життя кожного українця – Степанов

Україна повинна розраховувати тільки на власні сили і свою армію медиків, які повинні бути екіпіровані і захищені.

Про це заявив новопризначений глава Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов.

– Дії МОЗ будуть швидкими і системними. І головне – я буду боротися за життя кожного українця. Не тільки під час епідемії. Тому коронавірус пройде. А українська медицина має ще купу проблем, які чекають вирішення. І ми їх вирішимо обов’язково. Всі права на помилки вже використані, – сказав він.

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Степанов пообіцяв в режимі онлайн інформувати українців про реальний стан речей.

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада призначила міністром охорони здоров’я Максима Степанова. За відповідне рішення проголосували 246 депутатів.

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