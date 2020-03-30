Кожен із нас має право на відпочинок – це передбачено законодавством України, тому Факти ICTV допоможуть вам дізнатися, як правильно написати заяву на відпустку.

Звичайно, кожне підприємство має свої вимоги до написання – використання специфічних назв, імен, символів, але стандартне оформлення залишається незмінним.

Будь-який вид заяви на відпустку має стандартні вимоги з оформлення.

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Обов’язковими є такі елементи:

Шапка – у ній ви вказуєте, на чиє ім’я пишете заяву (посада, назва фірми та ПІБ), ваша посада та реквізити. Заголовок – ЗАЯВА. Текст – вказуєте запит, тривалість та причину відпустки. Дата написання та ваш підпис.

Приклад заяви на відпустку із збереженням заробітної плати

Основна щорічна відпустка оплачується компанією чи юридичною особою, що взяла вас на роботу.

Тривалість такої відпустки має бути не менше 24-х робочих днів.

Приклад заяви у зв’язку з вагітністю та пологами

Так, вагітні жінки мають право на оплачувану відпустку, тривалість якої складає 70 днів до пологів та 56 – після.

У разі народження двох і більше дітей або ускладнення пологів відпустка може тривати 70 днів після пологів.

Приклад заяви з подальшим звільненням

Якщо ви звільняєтесь, але не використали своє право на відпустку, то можете без перешкод її взяти або отримати її грошову вартість.

Проте це не стосується випадку, коли звільнення трапилось через порушення трудової дисципліни.

Приклад заяви на відпустку для догляду за дитиною

Таку відпустку може брати будь-хто із повнолітніх членів родини, що доглядає дитину до трирічного віку.

Під час відпустки для догляду за дитиною працівник не втрачає свою посаду і робоче місце. Обов’язковим додатком до документа є свідоцтво про народження дитини.

Приклад заяви без збереження заробітної плати

Відпустка без збереження заробітної плати теж передбачена законом України. Вона характеризується появою непередбачуваних обставин, у зв’язку з якими ви не можете працювати.

Така заява заповнюється залежно від причини вашої відсутності (різниться зміст документа).

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