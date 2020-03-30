ЄС виділяє Україні €80 млн для боротьби з коронавірусом

Європейський союз надає Україні €80 млн фінансової допомоги для боротьби з коронавірусом.

Про це йдеться у заяві Представництва ЄС в Україні.

– Ми підтримуємо реагування України на різке зростання потреб у галузі охорони здоровʼя та соціальної допомоги, а також необхідності захисту бізнесу й робочих місць, – каже Олівер Варгеї, комісар ЄС з питань європейської політики сусідства та перемовин щодо розширення.

У рамках програми Східного партнерство ЄС виділяє €140 млн.

€80 млн отримає Україна. Решта грошей піде Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії та Молдові.

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Фінансова допомога спрямована на:

підтримку системи охорони здоров’я України;

підтримку економіки України, зокрема малих і середніх підприємств;

підтримку найбільш постраждалих від кризи у співпраці з партнерськими громадськими організаціями.

Крім того, ЄС готовий передати 500 млн євро до державного бюджету України за програмою макрофінансової допомоги у вигляді позики з низькими відсотками.

Як писали Факти ICTV, Євросоюз заборонив пересування через свої зовнішні кордони терміном на 30 днів.

Пропускатимуть у Шенгенську зону тільки громадян ЄС.

Джерело: Представництво ЄС в Україні

Відео: European Union in Ukraine