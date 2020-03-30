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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Євро знову здорожчало: курс валют на 30 березня

Національний банк України знизив курс гривні на більш ніж чотири копійки щодо долара і майже на чотири копійки щодо євро.

Курс євро встановлений на рівні 30,90 гривень.

Читайте: Як працюють банки в Україні – список обмежень під час карантину

Курс валют в Україні від НБУ на 28.03:

  • 1 долар США – 28,1830 грн;
  • 1 євро – 30,9027 грн.

У такий спосіб, курс долара виріс до нового максимуму в 2020 році. Попереднє максимальне значення було зафіксовано 27 березня – 28,1381 грн за долар.

Курс валют НБУ на 30 березня 2020 в Україні

Раніше Факти ICTV писали, що 27 березня вперше за три дні Нацбанк вийшов на міжбанківський валютний ринок. Національний регулятор продав $11 млн із резервів.

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