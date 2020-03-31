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Антисептик для рук: простий рецепт від лікаря Комаровського

Одним із обов’язкових заходів для запобігання захворювання на  коронавірусі є регулярна обробка рук антисептиком.

Відомий лікар Євген Комаровський розповів простий рецепт санітайзеру і поділився, як зробити антисептик для рук в домашніх умовах.

Інгредієнти:

  • Спирт – 240 мл;
  • Перекис 3% – 15 мл;
  • Гліцерин – 5 мл;
  • Вода – 60 мл.

Читайте: Протидія коронавірусу: у Києві дезінфікуватимуть житлові будинки

Спосіб приготування:

Виливаємо в ємність спирт, набираємо шприцом перекис водню і додаємо в ємність зі спиртом, додаємо гліцерин і воду, розмішуємо розчин.

До речі, раніше Євген Комаровський розповів, які симптоми коронавірусу з’являються у дітей.

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