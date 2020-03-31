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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар дешевшає, а євро знову здорожчало: курс валют на 31 березня

Національний банк України на 31 березня встановив офіційний курс на рівні 28,06 грн за долар, що на 12 копійок менше, порівняно з попереднім банківським днем.

Курс євро регулятор встановив на рівні 30,96 грн. Це на 6 копійок більше, порівняно з попереднім днем.

Читайте: Як коронавірус вплине на курс валют в Україні

Курс валют в Україні від НБУ на 31.03:

  • 1 долар США – 28,06 грн;
  • 1 євро – 30,96 грн;
  • 1 польський злотий – 6,80;
  • 10 російських рублів – 3,51 грн.

До слова, раніше Кабмін погіршив макропрогноз на 2020 рік. За його прогнозами, середньорічний курс гривні коливатиметься на рівні 29,5 грн/$1.

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