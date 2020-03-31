Коронавірус Covid-19 стрімко поширився світом. Його виявлено вже більше ніж у 180 країнах, а кількість хворих подолала відмітку у 720 тис. В Україні станом на 31 березня виявлено 549 випадків зараження хворобою.

У цей непростий для нашої країни період важливо об’єднуватись та допомагати один одному.

Першочергової підтримки потребують лікарні, які ще в недостатній кількості обладнані необхідними апаратами для ефективного лікування Covid-19, а також лікарі, які, наражаючи себе на небезпеку, працюють з людьми, потенційно хворими на новий коронавірус.

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Саме тому Українська біржа благодійності запустила збір коштів для того, щоб закупити необхідні у боротьбі з коронавірусом обладнання та засоби захисту. Кожен з нас може допомогти врятувати Україну.

Факти ICTV розповідають, як долучитись до ініціативи та чому це важливо зробити.

Що потрібно купити?

Українська біржа благодійності збирає кошти, аби придбати медичне обладнання, зокрема монітори пацієнтів, апарати ШВЛ, автоматичні гематологічні аналізатори крові. Це спеціальні пристрої, які дозволяють проводити дослідження клітин крові і можуть обробляти багато зразків поспіль.

А також закупити засоби захисту для медиків. У біржі наголошують – без них робота лікарів з інфікованими просто неможлива, а їх критично не вистачає. Ми ж не можемо наражати на небезпеку життя тих, хто має рятувати інших.

– Найбільший фокус – на закупівлі засобів індивідуального захисту. Це захисні костюми, маски, рукавички, бахіли – все те, що може ізолювати лікаря від хворих пацієнтів і не переносити вірус далі, – розповідає директор Української біржі благодійності Ірина Гуцал.

Світова практика показує, додає голова УББ, що найважливішим в ситуації епідемії є не так матеріально-технічне забезпечення, як система захисту самих медпрацівників від можливості захворіти і припинити виконувати свої функції.

Для того, аби закупити необхідне, потрібно зібрати 1 954 602 грн. Якщо ми будемо байдужими, лікарям не впоратись з хворобою.

– Ми зідзвонюємося з багатьма лікарнями, які були обрані як опорні пункти, а також отримуємо звернення від інших лікарень, які говорять про те, що на цьому етапі вони не готові і у них немає засобів захисту лікарів і медспівробітників, – наголошує Ірина Гуцал.

Як допомогти?

Для того, аби зробити благодійний внесок на допомогу у боротьбі з коронавірусом, потрібно:

перейти на сайт Української біржі благодійності та перевести бажану суму з картки;

або відправити СМС повідомлення на номер 88001, і з вашого рахунку буде списано 20 грн. (Послуга благодійної SMS доступна лише для абонентів передплаченого мобільного зв’язку Київстар, Vodafone, lifecell та абонентів 3Mob).

Що таке Українська біржа благодійності?

Українська біржа благодійності – це незалежна загальнонаціональна соціальна інфраструктура онлайн-благодійності, де розміщуються проекти зі збору коштів на різноманітні ініціативи.

Допомагати через Українську біржу благодійності – це безпечно. З кожним Оператором допомоги укладається акредитаційний договір. За першого доведеного випадку нецільового використання коштів, отриманих за допомогою УББ, Оператор допомоги втрачає акредитацію.

– На нашому сайті обов’язково в кожному проекті будуть розміщені повні звіти з наданням інформації про те, що було закуплено, скільки це коштувало, куди це було передано. Це принципова позиція нашої платформи, – запевняє директор УББ.

Зараз надзвичайно важливо не бути байдужими. Тільки об’єднавшись та допомагаючи один одному, вдасться перемогти епідемію коронавірусу в Україні.