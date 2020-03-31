Двоє хворих з коронавірусом у Києві – у вкрай тяжкому стані

Два пацієнта з діагнозом коронавірус перебувають у вкрай важкому стані, вони підключені до апарату екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО), так званих штучних легенів, повідомила головний лікар Олександрівської клінічної лікарні у Києві Людмила Антоненко.

– Обидва пацієнти на ЕКМО вкрай тяжкі. Одному з них саме зараз проводиться діаліз, – написала вона в соцмережі.

За її словами, в інфекційному відділенні лікарні проходять лікування 60 пацієнтів з підозрою на Covid-19, у 39 цей діагноз підтверджений, з пневмонією – 37 хворих.

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Антоненко також виклала фото, як хворим з Covid-19 проводять діаліз.

Нагадаємо, станом на 22.00 30 березня в Україні 548 підтверджених випадків Covid-19. Померли від коронавірусу 13 людей. Загалом 8 людей вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Фото: Людмила Антоненко