Фоменко призначили тимчасово в. о. міністра культури та інформполітики

Кабінет Міністрів призначив Світлану Фоменко тимчасовим виконувачем обов’язків міністра культури та інформполітики.

Розпорядженнями №356 і №359 від 29 березня у зв’язку з перейменуванням відомства у Міністерство культури та інформаційної політики, уряд залишив за Світланою Фоменко посаду заступника міністра культури та інформаційної політики України з питань європейської інтеграції, а також тимчасово поклав на неї обов’язки міністра.

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Крім того, уряд також постановив, що Артем Біденко продовжить працювати на посаді державного секретаря Міністерства культури та інформполітики.

Нагадаємо, відповідно до постанови №238 від 23 березня Кабінет Міністрів перейменував Міністерство культури, молоді та спорту на Міністерство культури та інформаційної політики.

Фото: Міністерство культури та інформполітики