Гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися і сягнула 27,59 грн/$1, на готівковому ринку – 27,54-28,21 грн/$ 1.

У понеділок ще було зафіксовано зниження до 28,105 грн/$1.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку до полудня вівторка зміцнився до 27,59 грн/$ 1. Котирування національної валюти склали 27,57-27,61 грн/$ 1.

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На думку дилерів, курс гривні зміцнився на тлі ухвалення Верховною Радою закону про відкриття ринку землі та ухвалення за основу законопроекту про банки, які необхідні для укладення угоди з МВФ.

Згідно з даними НБУ, довідковий курс гривні на міжбанку у вівторок продовжив зміцнюватися і досяг 27,63 грн/$1 з 28,06 грн/$ 1 днем ​​раніше.

Раніше Факти ICTV писали, що на третьому позачерговому засіданні парламенту 30 березня нардепи 267 голосами підтримали у першому читанні та за основу законопроект №2571-д про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.